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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 15:00

На площадке Мастерской управления «Сенеж» началось обучение участников программы «Время героев»

На площадке Мастерской управления «Сенеж» проходит модуль «Государственная политика и система государственного управления» для участников второго потока программы «Время героев». Программу реализует по поручению Президента России Владимира Путина Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Участники – военнослужащие и ветераны специальной военной операции. К двухлетнему обучению приступили 85 участников, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.

Целью программы является подготовка руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах публичной власти и государственных компаниях. 18 июня состоялся образовательный модуль, посвященный вопросам местного самоуправления.

Заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев Грачев подчеркнул, что основу местного самоуправления составляют люди: «В этой системе работает 4,5 млн человек, более 4 млн работников муниципальных организаций, 16,5 тысячи глав муниципальных образований, более 170 тысяч муниципальных депутатов, порядка 390 тысяч муниципальных служащих и около 62 тысяч человек в общественных структурах – ТОСах и других объединениях. От качества их работы зависит качество жизни на местах. Единая система публичной власти должна функционировать так, чтобы любой вопрос, с которым приходят жители, решался оперативно и эффективно».

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева выступила в качестве эксперта программы обучения кадров «Время героев». Она пригласила учащихся образовательной программы на службу в органы муниципальной власти. «Президент на встрече с главами муниципалитетов поставил нам важную задачу — обеспечить успешную интеграцию участников специальной военной операции в мирную жизнь, приглашая их на новую передовую — службу в органах муниципальной власти», — отметила Ирина Гусева.

ВАРМСУ активно реализует проекты, направленные на повышение квалификации муниципальных специалистов. Напомним, программа «Время героев» - уникальный образовательный проект, который готовит лидеров из числа участников специальной военной операции к эффективной работе в органах власти и государственных компаниях.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса реализуется программа «Герои Севера», аналогичная федеральной программе «Время героев». «Герои Севера» участвуют в патриотических мероприятиях для молодёжи, а в июле 2025 году они примут участие в обустройстве памятников времен Великой Отечественной войны на полуострове Рыбачий в рамках проекта Единого волонтёрского центра «От родника до океана».

 

 

Фото (ВАРМСУ): https://gov-murman.ru/info/news/548725/#&gid=1&pid=1

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