На площадке Мурманского филиала фонда «Защитники Отечества» состоялся приём по личным вопросам участников СВО и членов их семей

Более 40 заявителей, включая ветеранов боевых действий, родственников военнослужащих и членов семей погибших бойцов, получили консультации представителей прокуратуры Мурманской области и прокуратуры Северного флота по широкому спектру вопросов.

Основные темы обращений касались: оформления компенсационных выплат при ранении или гибели военнослужащего; содействия в розыске пропавших без вести; подтверждения статуса участника боевых действий; вопросов денежного довольствия и пенсионного обеспечения; восстановления утраченных документов.

Часть вопросов была решена оперативно, граждане получили исчерпывающие разъяснения на приёме. Остальные обращения приняты в работу и находятся на контроле. Участники встречи высоко оценили формат прямого диалога. Он позволяет быстрее выявлять проблемные зоны и находить пути их устранения. Для представителей ведомств такие встречи являются ценным источником обратной связи, который помогает формировать системные решения.

Приёмы граждан сотрудниками прокуратур в филиале фонда проводятся ежеквартально и уже зарекомендовали себя как эффективная практика взаимодействия с защитниками Отечества и их семьями.

