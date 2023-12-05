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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.23 13:00

На площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора прошёл финал регионального отбора конкурса грантов «Заполярный умник – 2023»

В этом году в конкурсе были представлены проекты из Мурманска, Санкт-Петербурга, Североморска, Апатитов, Белгорода, Мончегорска и Магнитогорска.

Из Мурманской области в финал вышли следующие участники: 

– Бордиян Влада Вадимовна, младший научный сотрудник ФГБОУ ВО МАУ, выступила с проектом «Разработка экологически чистой технологии получения морского коллагена из рыбных отходов», который может применяться для создания биологически-активных пищевых добавок для улучшения общего состояния организма, улучшения состояния волос, кожи и ногтей. 

– Кесарев Кирилл Александрович, инженер-исследователь ИХТРЭМС КНЦ РАН, представил проект «Разработка нового подхода к синтезу высокопроизводительных функциональных катодных материалов на основе сложных оксидов переходных металлов для литий ионных аккумуляторов из сырья Кольского полуострова», который направлен на производство высокоэффективных электродных материалов для литий-ионных аккумуляторов. 

– Шевелева Евгения Сергеевна, инженер кафедры биологии и водных биоресурсов ФГБОУ ВО МАУ, представила проект «Разработка биотехнологий выращивания «Северного Омара» в условиях Мурманской области». Получаемый продукт может быть использован как объект продажи для аквакультурных компаний, занимающихся или планирующих организовать производственное разведение или передержку австралийского красноклешневого рака. 

– Абрашкина Александра Викторовна, ассистент кафедры биологии и биоресурсов ФГАОУ ВО МАУ, рассказала о своем проекте «Биотехнология выращивания в установке замкнутого водоснабжения перспективного для Мурманской области объекта аквакультуры – клариевого сома», главным результатом которого станет выращивание экологически чистой продукции и получение достоверных, научно и статистически подкреплённых данных о возможности выращивания клариевого сома в Мурманской области. 

– Сергиянский Евгений Васильевич, старший преподаватель кафедры физики, биологии и инженерных технологий ФГАОУ ВО МАУ, представил проект «Разработка алгоритма создания тепловых карт электроприводов исполнительных механизмов адаптивных систем управления». Программное обеспечение, реализующее разработанный алгоритм создания тепловых карт электроприводов как исполнительных механизмов производственных систем, а также принципы адаптивного управления, может быть внедрено в различных отраслях деятельности от промышленности до энергетики. 

– Пилецкий Борис Михайлович, аспирант ИИММ ФИЦ КНЦ РАН, выступил с проектом «Разработка моделей и алгоритмов когнитивной визуализации геоданных для интеллектуальных систем поддержки принятия решений», который поможет автоматически создавать картографические интерфейсы на основе данных, полученных при анализе текстов. 

– Антонян Людвиг Сергеевич представил проект «Разработка системы экзоскелета Supfordex», который в дальнейшем сможет применяться вооруженными силами РФ, Росгвардией, МЧС и охранными предприятиями.  

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, победители конкурса получают грант в сумме 500 тысяч рублей для проведения научно-исследовательских работ по проекту. Решение о финансировании проектов примет Фонд содействия инновациям с учетом мнения регионального экспертного жюри. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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