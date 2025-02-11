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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.25 17:30

На площадке Мурманской областной Думы состоялось первое организационное заседание вновь избранного состава Общественной палаты региона

Члены палаты избрали председателя, его заместителей и сформировали рабочие органы. Новый состав палаты приветствовали председатель областной Думы Сергей Дубовой и и.о. министра внутренней политики Мурманской области Эвелина Макарова.

– Все члены Общественной палаты – лидеры общественного мнения, – отметил в своем приветствии Сергей Дубовой. – Это люди из разных сфер: культуры, образования, бизнеса, науки, профсоюзного движения, некоммерческих и религиозных организаций. Именно это разнообразие мнений и опыта должно быть основой для конструктивных инициатив и предложений. Мурманская областная Дума активно взаимодействует с Общественной палатой при обсуждении законопроектов и общественно значимых вопросов. Это работа хорошо налажена и эффективна. Уверен, что наше дальнейшее взаимодействие будет направлено на консолидацию сил общества, на поиск баланса между традициями и инновациями, на поддержку тех, кто в этом особенно нуждается.

Эвелина Макарова напомнила, что 2025 год был объявлен главой государства Годом защитника Отечества, и это, безусловно, задаст определенный вектор работы Общественной палаты в дальнейшем:

– Основными задачами в работе Общественной палаты на ближайшие годы должны стать - помощь участникам специальной военной операции, их семьям, патриотическое воспитание молодёжи. Правительство Мурманской области всегда готово оказать поддержку и всестороннее содействие в этой деятельности. Уверена, вместе мы сможем достичь значительных результатов на благо региона и его жителей.

Состав Общественной палаты обновился фактически на две трети. Председателем избрана Наталья Рашева.

Напомним, в состав Общественной палаты входят 21 человек – семь утверждает губернатор Мурманской области Андрей Чибис из числа всероссийских общественных объединений, семь – избирает Мурманская областная Дума по представлению региональных общественных объединений. На основе рейтингового голосования 14 избранных и утвержденных членов Общественной палаты избирают еще семь человек от местных общественных объединений. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/bdb/wbqj40bmrmea9av3qrphect15uif53mj.jpg

Комментарии

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