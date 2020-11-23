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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.20 09:30

На площадке рекультивации помётохранилища птицефабрики «Снежная» подготовлены котлованы для установки оборудования

Ход работ по рекультивации помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» обсудили на очередном совещании под председательством министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Анны Багровой. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей администрации Кольского района и исполнителя работ – АО «ГК «ЕКС».

Обсуждались информация о ходе работ на площадке, сроки поставки и монтажа оборудования, готовность к завершению необходимых пусконаладочных работ в 2020 году. В настоящее время на объекте подготовлены котлованы для установки оборудования, идёт монтаж инженерных сетей.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, работы ведутся в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» национального проекта «Экология». Процесс рекультивации помётохранилища находится на постоянном контроле правительства Мурманской области.

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