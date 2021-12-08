Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабряМурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.12.21 09:30

На площадке рекультивации свалки в Дровяном готовы к монтажу устройства системы очистки поверхностных стоков

Продолжается работа по рекультивации санкционированной свалки твёрдых коммунальных отходов в микрорайоне Мурманска Дровяное в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Ход проведения работ регулярно инспектируется комиссией в составе представителей Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, комитета по городскому хозяйству администрации г. Мурманска, заказчика работ ММБУ «Экосистема» и исполнителя проекта ООО «Стройинжсервис-2».

«На сегодняшний момент переформирование тела полигона идет в круглосуточном режиме. Часть полигона покрыта геосинтетическим материалом, общая площадь покрытия составляет около 50 тысяч кв. метров, в настоящее время идёт отсыпка геосинтетического материала песком. На территорию завезён и готов к монтажу «Модуль блоктех», из которого будут монтироваться два резервуара (для очищенных вод и ливневых стоков). Подготовлена площадка для размещения факельной системы сжигания биогазов. Работы в рамках национального проекта ведутся в соответствии с графиком», - отметил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, процесс рекультивации свалки завершится к концу 2023 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430170/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Больше всего раздражает россиян повышение цен на продукты питания, бензин и ЖКХ-PRO Валюту (16+)Курс доллара в среду утром снижается-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии отметили необходимость при очередном уточнении областного бюджета предусмотреть выделение дополнительных финансовых средств на индексацию учебных расходов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика