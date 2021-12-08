На площадке рекультивации свалки в Дровяном готовы к монтажу устройства системы очистки поверхностных стоков

Продолжается работа по рекультивации санкционированной свалки твёрдых коммунальных отходов в микрорайоне Мурманска Дровяное в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Ход проведения работ регулярно инспектируется комиссией в составе представителей Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, комитета по городскому хозяйству администрации г. Мурманска, заказчика работ ММБУ «Экосистема» и исполнителя проекта ООО «Стройинжсервис-2».

«На сегодняшний момент переформирование тела полигона идет в круглосуточном режиме. Часть полигона покрыта геосинтетическим материалом, общая площадь покрытия составляет около 50 тысяч кв. метров, в настоящее время идёт отсыпка геосинтетического материала песком. На территорию завезён и готов к монтажу «Модуль блоктех», из которого будут монтироваться два резервуара (для очищенных вод и ливневых стоков). Подготовлена площадка для размещения факельной системы сжигания биогазов. Работы в рамках национального проекта ведутся в соответствии с графиком», - отметил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, процесс рекультивации свалки завершится к концу 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430170/#&gid=1&pid=3