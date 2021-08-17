На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» приняли «Цифровой манифест»

Документ станет базой для формирования комплекса мер по внедрению ИТ-решений в повседневную жизнь каждого россиянина

Цифровизация должна опираться на три главных принципа — безопасность, свободу, развитие. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн во время стратегической сессии «Цифровое будущее России». Она прошла сегодня в штабе общественной поддержки партии.

«Государство должно создать условия для равного доступа к цифровым сервисам и гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов РФ всеми участниками процесса. И, конечно, обеспечить полную безопасность и гарантировать соблюдение конституционных норм, в том числе конфиденциальность персональных данных. И развитие: страны, цифровых технологий, общества», — отметил Александр Хинштейн.

Для эффективной цифровизации жизни люди должны быть к ней готовы: уметь работать в электронной среде, знать об основных ИТ-платформах, разбираться в технологиях и т. д. Особенно важно это для педагогов, задача которых - передать свои знания другим, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По её словам, для подготовки учителей надо разработать курсы повышения квалификации.

Одновременно с этим нужен обязательный курс уроков по кибербезопасности для детей, в том числе – дошкольников, считает она.

При активном внедрении цифровых технологий в образовательную систему важно не «перегнуть палку», подчеркнула уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. Дистанционный формат не должен и не сможет заменить традиционный - система образования предусматривает не только обучение, но и воспитание. Она заверила, что в этом году учеба в школах начнётся 1 сентября в традиционном формате. В целом, по её словам, с внедрением дистанционных технологий обучения не следует торопиться, прежде всего, из-за проблем с обеспеченностью всех школьников интернетом и техническими средствами для учебы.

Вопрос расширения доступа к современным ИТ-сервисам и технологиям особенно остро стоит в небольших населенных пунктах, отметил президент «Ростелекома», сопредседатель рабочей группы генсовета «Единой России» по доступности и качеству коммуникаций с гражданами Михаил Осеевский.

С учётом повсеместного проникновения ИТ, «Цифровой манифест» «Единой России» поможет сформировать единые для всей страны принципы и приоритеты цифровизации, подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он также предложил включить в документ вопросы, касающиеся медицины, а также господдержки освоения цифровых профессий.