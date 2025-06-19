На площадке складирования отходов в мурманском «Экотехнопарке» нашли живого щенка

Работники говорят, что он приехал на полигон с крупногабаритным мусором, забившись в угол своего укрытия, которым могла стать выброшенная мебель или коробка.

Щенок вёл себя насколько тихо, что его не заметили при погрузке. Безотносительно того, родился ли найдёныш на улице или стал жертвой человеческой жестокости, сейчас он в безопасности, хорошо питается и много спит, как и полагается всем здоровым щенкам, сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Это не первый подобный случай – в мае прошлого года сотрудники уже находили попавшую в мусоровоз дворняжку, она стала любимицей одного из рабочих котельной. Весной 2023 года на сортировочной ленте нашли красноухую черепаху, которая поселилась у руководителя орнитологической службы Мурманского филиала АО «Ситиматик». И в этот раз можно утверждать, что щенок родился под счастливой звездой – он не только остался цел при транспортировке в куче отходов, но и получил внимание и заботу сотрудников компании. Сейчас щенку ищут постоянный дом.

К счастью, выброшенных животных в «Экотехнопарке» находят крайне редко. Куда чаще на сортировке обнаруживают старые вещи – музыкальные инструменты, предметы одежды, различные сувениры. Особенно любопытные экспонаты обретают постоянный дом на полках музея находок, который располагается на территории «Экотехнопарка».

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».