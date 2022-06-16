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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.22 16:45

На ПМЭФ-2022 представили цифровой аналитический сервис для глав российских регионов

На Петербургском международном экономическом форуме представители ВЭБ, АСИ и АНО «Диалог» рассказали о запуске комплексного цифрового инструмента для губернаторов на основе аналитики данных.

С развитием digital-среды у граждан возник запрос на получение обратной связи напрямую через социальные сети. При этом долгое время чиновники даже не имели права отвечать на обращения людей через интернет, не говоря уже о разработке методологии таких ответов.

«Наш путь подразумевал создание огромной экосистемы данных. Мы внедрили обратную связь, определили критерии, начали рейтинговать, создали госпаблики. Этот процесс включал в себя глобальную перестройку всей управленческой методологии. Государство – это главный бренд в стране, который не может не позволить себе обратную связь с гражданами в интернете», — рассказал генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

Последовательная работа с данными и аналитикой позволила «Диалогу» выйти на новый уровень – интеграцию с цифровыми системами таких институтов развития, как «ВЭБ.РФ» и Агентство стратегических инициатив. Дашборд «Диалога» «настроения граждан» в системах АСИ и ВЭБ позволяет отразить медийную напряженность, увидеть текущие и потенциальные точки «недовольства» населения при внедрении цифрового контроля управленческих решений в городах России.

В субъектах одним из главных инструментов обратной связи являются Центры управления регионами, открывшиеся по всей стране с 2020 года. Специалисты ЦУР фиксируют в социальных сетях сообщения о проблемах граждан и передают в работу ответственным ведомствам.

В Мурманской области Центр управления регионом за первый год работы обработал около 90 тысяч обращений граждан, сообщил ЦУР Мурманской области.

 

 

 

Фото: Фотохост-агентство ТАСС/Валентин Егоршин.

 

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