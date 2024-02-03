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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.24 18:35

На ПО «Севмаш» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» проекта «Борей-А»

«Атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения, которыми в полной мере обладают корабелы Севмаша, конструкторы и ученые, – отметил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. – Крейсер наглядно демонстрирует результат их важнейшей работы, которая позволяет идти в ногу со стремительным развитием научно-технического прогресса и по целому ряду направлений опережать его».

3 февраля завершён стапельный период строительства 4-го серийного корабля модернизированного проекта. Мероприятие прошло под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. В церемонии приняли участие представители ВМФ, органов власти Архангельской области, Объединенной судостроительной корпорации и промышленности. Адмирал Николай Евменов поздравил корабелов Севмаша, проектантов АПЛ - конструкторов Санкт-Петербургского центрального бюро морской техники «Рубин» и представителей контрагентских организаций с новой производственной победой.

Адмирал Николай Евменов в своём выступлении поздравил корабелов «Севмаша», конструкторов Санкт-Петербургского центрального бюро морской техники «Рубин» и представителей контрагентских организаций с новой производственной победой.

«Атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения, которыми в полной мере обладают корабелы Севмаша, конструкторы и ученые, – отметил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. – Крейсер наглядно демонстрирует результат их важнейшей работы, которая позволяет идти в ногу со стремительным развитием научно-технического прогресса и по целому ряду направлений опережать его».

Он также отметил, что корабелы «Севмаша» всегда вовремя и с высоким качеством сдают Военно-морскому флоту грозные боевые единицы. «Мы приложим все усилия, чтобы корабль прошел все виды испытаний, завершил государственные испытания боевой стрельбой в срок», – сказал Николай Евменов.

Значимость события подчеркнули губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель генерального директора по военному кораблестроению и специальным программам ОСК Андрей Богомолов.

Как пишет vk.com/aosevmash, старт выводу АПК «Князь Пожарский» из эллинга дал генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. Командир крейсера по традиции разбил бутылку шампанского о корпус корабля. «Сегодня этим событием ознаменовано окончание постройки этого великолепного крейсера, – сказал генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. – Дальше он перейдёт на набережную, где экипаж корабля совместно с Беломорской военно-морской базой, представителями военной приемки бок о бок с нашей сдаточной командой проведут все необходимые испытания. Я уверен, что флот в срок получит новейший корабль для решения поставленных Верховным главнокомандующим задач».

 

Фото (М. ВОРКУНКОВА): https://vk.com/aosevmash?z=photo-1017445_457257390%2Fwall-1017445_56331

 

Видео: vk.com/video_ext.php

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