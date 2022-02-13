ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мы быстро меняем наш мир - дрон-сеятель разбрасывает семена, а еду печатают на 3D-принтереВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Любить – равно страдать, или Почему многие люди не умеют любить без того, чтобы не страдать
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.02.22 13:00

На подарки ко Дню святого Валентина женщины тратят в 1,5 раза меньше мужчин

Дарить подарки на 14 февраля в этом году планирует лишь каждый третий россиянин, мужчины потратят больше женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Только 1 из 3 россиян собирается дарить подарки на День святого Валентина в этом году — минимальное количество с 2019 года. Чаще всего подарки готовят для своих вторых половин, причём мужчины дарят подарки чаще женщин и тратят больше.

Так, на подарок жене в этом году среднестатистический муж потратит 2800 рублей. Мужчины, состоящие в незарегистрированных отношениях, щедрее: их презенты девушкам в среднем стоят 3200 рублей. Подарки мужьям от жён и молодым людям от их девушек в этом году по цене вышли одинаковыми: в среднем по 2000 рублей. Как мужчины, так и женщины моложе 34 лет закладывают на подарки к 14 февраля больший бюджет, чем более зрелые россияне.

По сравнению с прошлым годом, бюджеты на подарки чуть выросли, и только на любимых мужчин незамужние женщины потратят примерно столько же, сколько и в 2021-м.

Среди жителей пяти мегаполисов самые дорогие подарки на День святого Валентина дарятся в Москве: на знаки внимания для жён мужья здесь тратят в среднем 2900 рублей, парни покупают девушкам подарки по цене около 3300 рублей, жёны — мужьям за 2200 рублей, девушки — парням за 2300 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург: здесь мужчины тратят меньше на 300—400 рублей, женщины — на 600 рублей. В Екатеринбурге расходы практически те же, что и в Северной столице, в Казани и Новосибирске — чуть ниже.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
12.02.22 00:13
Следующий шаг нашей медицины - дистанционные операции...
Комментарий к новости:Поликлиники Мурманской области запускают сервис для дистанционного закрытия больничного
Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Комментарий к новости:Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Комментарий к новости:С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире19:30«Среди олив». Художественный сериал, 10 серия (16+)20:25«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:55«Любовь». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)4 из 10 россиян бросят любимую работу ради нелюбимой, но с зарплатой в 2 раза выше-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 26 копеек, евро теряет 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: законопроект по индексации военных пенсий депутаты рассмотрят в приоритетном порядке
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика