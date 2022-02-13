На подарки ко Дню святого Валентина женщины тратят в 1,5 раза меньше мужчин

Дарить подарки на 14 февраля в этом году планирует лишь каждый третий россиянин, мужчины потратят больше женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Только 1 из 3 россиян собирается дарить подарки на День святого Валентина в этом году — минимальное количество с 2019 года. Чаще всего подарки готовят для своих вторых половин, причём мужчины дарят подарки чаще женщин и тратят больше.

Так, на подарок жене в этом году среднестатистический муж потратит 2800 рублей. Мужчины, состоящие в незарегистрированных отношениях, щедрее: их презенты девушкам в среднем стоят 3200 рублей. Подарки мужьям от жён и молодым людям от их девушек в этом году по цене вышли одинаковыми: в среднем по 2000 рублей. Как мужчины, так и женщины моложе 34 лет закладывают на подарки к 14 февраля больший бюджет, чем более зрелые россияне.

По сравнению с прошлым годом, бюджеты на подарки чуть выросли, и только на любимых мужчин незамужние женщины потратят примерно столько же, сколько и в 2021-м.

Среди жителей пяти мегаполисов самые дорогие подарки на День святого Валентина дарятся в Москве: на знаки внимания для жён мужья здесь тратят в среднем 2900 рублей, парни покупают девушкам подарки по цене около 3300 рублей, жёны — мужьям за 2200 рублей, девушки — парням за 2300 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург: здесь мужчины тратят меньше на 300—400 рублей, женщины — на 600 рублей. В Екатеринбурге расходы практически те же, что и в Северной столице, в Казани и Новосибирске — чуть ниже.