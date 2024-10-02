На подарки ко Дню учителя родители потратят больше, чем в прошлом году

Средняя стоимость подарка классному руководителю ко Дню учителя за год выросла. Кроме традиционных букетов, в топе подарков — сертификаты, наборы чая, кофе и конфет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 родителей школьников из всех округов страны.

Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 рублей (в прошлом году родительские комитеты в среднем тратили 3200 рублей). В Москве подарок учителю обойдётся классным фондам в 4500 рублей, в Санкт-Петербурге — в 3500 рублей, в Екатеринбурге — в 3300 рублей. В Воронеже, Перми, Волгограде и Омске бюджет на поздравление от класса — по 2700 рублей.

Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (62%), подарочные сертификаты (30%), наборы чая, кофе и/или конфет (24%).

Только 6% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днём учителя.

Время проведения опроса: 9—27 сентября 2024 года.