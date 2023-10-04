На подарки ко Дню учителя в этом году родители потратят больше на 7%

Бюджеты на чествование классных руководителей в День учителя по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 7%. Больше всего денег потратят родители из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 родителей школьников из всех округов страны.

Средние затраты на поздравление классных руководителей в День учителя по России в целом составляют 3200 рублей, что на 200 рублей больше, чем год назад. По традиции чаще всего учителям в это день преподносят букеты. В качестве подарков также популярны наборы кофе, чая и/или конфет и сертификаты.

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 3700 и 3300 рублей соответственно. Самые скромные бюджеты на подарки в этом году — у родительских комитетов Волгограда и Омска (по 2100 рублей соответственно).

Время проведения опроса: 13—30 сентября 2023 года.