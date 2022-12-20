На поддержку муниципалитетов Мурманской области в 2023 году из регионального бюджета направят на 200 млн рублей больше, чем в уходящем году

На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Мурманской области в проекте закона на 2023 год предусмотрено 38,3 млрд рублей, в том числе 8,4 млрд рублей (с ростом на 0,2 млрд рублей к 2022 году) – поддержка муниципалитетов в целях создания условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов.

Кроме того, 300 млн рублей предусмотрено для предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам.

«Бюджет Мурманской области на 2023 год сформирован и принят таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить устойчивое функционирование всех наших организаций, выполнение всех взятых на себя социальных обязательств и обеспечить защиту наших жителей, а с другой стороны – чтобы не остановить ни одну начатую стройку или работы, обеспечить реализацию нацпроектов и мероприятий плана «На Севере – жить!», – сказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко во время доклада на оперативном совещании 19 декабря.

Например, по направлению «Образование» предусмотрено 25,2 млрд рублей. Из них на обеспечение образовательной деятельности в муниципалитетах – 15,6 млрд рублей. Это весь спектр расходов, включая обеспечение необходимого уровня заработной платы.

В Североморске и Кандалакше продолжат капитальные ремонты школ. Ещё 36 общеобразовательных учреждений региона смогут получить финансирование в рамках проекта «Арктическая школа» на организацию современных образовательных пространств.

В Никеле продолжат реконструкцию Дворца культуры «Восход» за счёт регионального бюджета, а в Кировске реконструируют здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в кино-культурный центр. Предусмотрены средства и на создание молодежных и спортивных пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». На создание модельных библиотек предусмотрели 40 млн рублей. Более 63 млн вложат в спортивные площадки, благодаря этой статье в Мурманске и Североморске будет приобретено и установлено пневматическое стрельбище для биатлонистов.

Порядка 1 млрд рублей будет направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Это значит, что более 110 северян поменяют жильё. Ещё 1 млрд рублей выделили муниципалитетам в качестве поддержки местных дорожных фондов для ремонта местных дорог. Продолжится реконструкция и капитальный ремонт на участках автоподъезда к селу Териберка. Начнётся реконструкция автодороги на участке Апатиты-Кировск, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru