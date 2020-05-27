На поддержку предпринимательских инициатив в Мурманской области дополнительно направят 15 млн рублей

На реализацию предпринимательских инициатив в Мурманской области дополнительно направят 15 млн рублей из резервного фонда. Кроме того, региональную поддержку получат авторы-победители проектов конкурса «Губернаторский стартап». По результатам конкурсного отбора комиссией определены двадцать лучших проектов на сумму 15 млн рублей. Общий размер субсидии в этом году составит 30 млн рублей.

О принятом решении глава региона сообщил на приуроченной ко Дню российского предпринимательства онлайн-встрече с представителями бизнес-сообщества Мурманской области. Андрей Чибис поздравил участников с профессиональным праздником и поблагодарил за работу в непростых условиях ограничений, введенных из-за коронавируса.

Новый проект «Губернаторский стартап», запущенный в регионе в этом году, вызвал большой отклик у предпринимателей Заполярья. На получение безвозмездного гранта до 1 млн рублей и льготного микрозайма до 1 млн рублей под 4 % годовых поступило 218 заявок. Это проекты, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, развитие туризма, спорта, инновационной деятельности, создание производственных предприятий и другие. Глава региона отметил, что в дальнейшем получить субсидию на воплощение своей идеи смогут не только начинающие, но и действующие предприниматели.

«Членам комиссии пришлось непросто, несколько сотен заявок было подано на конкурс. После всех дискуссий принято решение о поддержке двадцати проектов-победителей на общую сумму почти 15 млн рублей. Учитывая востребованность этого механизма, мы увеличиваем объем поддержки вдвое и еще 15 млн рублей направим на реализацию интересных бизнес-идей», – отметил Андрей Чибис.

На встрече также подробно обсудили реализацию комплекса мероприятий, направленных на поддержку бизнеса в период пандемии коронавируса. Часть предпринимателей не могут воспользоваться мерами государственной поддержки из-за несовпадения кода деятельности с утвержденным перечнем наиболее пострадавших отраслей экономики. На сегодняшний день в общем списке 51 ОКВЭД, включающий в себя более 8 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Эту несправедливость надо устранить. Мы договорились, что, помимо ОКВЭД, введем еще один критерий – потеря выручки. В случае спора по коду деятельности у предпринимателей, у которых действительно из-за ограничений кратно упала выручка, либо она просто прекратилась, будет возможность получить государственную поддержку в это непростое время», – прокомментировал Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.