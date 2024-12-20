«На поддержку семей в бюджете Мурманской области 2025 года заложено почти 5 миллиардов рублей»: губернатор Андрей Чибис принял участие в профильном заседании Госсовета при Президенте России

20 декабря в московском Кремле губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании Государственного совета при Президенте России, посвящённом поддержке семей и подведению итогов Года семьи.

Открывая мероприятие, Владимир Путин подчеркнул, что предназначение семьи, её фундаментальный смысл прежде всего в продолжении рода, а значит, в приумножении многонационального народа России. «И сегодня на заседании Государственного Совета нам предстоит обсудить предложения о дальнейшей, более эффективной, действенной поддержке семей», – сказал президент.

Владимир Путин также подчеркнул, что на женщин, имеющих почётное звание «Мать-героиня», должны быть распространены все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда. Кроме того, глава государства поручил устранить ограничения пенсионных прав многодетных родителей: «Уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Кроме того, с пятого ребёнка не начисляются и пенсионные коэффициенты. Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранять и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребёнком до достижения им полутора лет. Прошу правительство как можно быстрее принять это решение», – заявил президент. Также глава государства предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества.

Комментируя итоги заседания, губернатор Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области демография – один из главных приоритетов.

«Мы стремимся поддерживать семьи с детьми на всех этапах их жизни. В регионе 114 тысяч семей с детьми, из них 9,5 тысячи – многодетные. Более 70 тысяч семей получают порядка 25 различных мер социальной поддержки. На поддержку семей в бюджете 2025 года заложено почти 5 миллиардов рублей», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что в том числе в 2024 году уже выдан 1221 сертификат на региональный материнский капитал; более 4,7 тысячи семей получили выплаты по программе «Зарплата мамы»; 17 тысяч детей из многодетных семей получили выплаты ко Дню знаний; реализовано более 1000 социальных контрактов; вручено более 4,5 тысячи подарков новорожденным; работает программа по компенсации проезда беременным северянкам в медицинские учреждения, компенсации на оплату обучения детей в СПО. Организована «Школа беременных», где акушеры, детские врачи и психологи проводят встречи с будущими мамами и отвечают на их важные вопросы.

Кроме того, многодетные семьи – приоритетная группа программы «Свой дом в Арктике»: им уже выдано 292 сертификата на сумму более 437 млн рублей.

«Также мы запускаем новые проекты: «Зарплата мамы 2.0» – для поддержки нуждающихся семей со вторым ребёнком; «Родовая сумка» – всё самое необходимое для мам в роддомах. А также с 2025 года многодетные семьи не будут платить налог на один автомобиль», – отметил Андрей Чибис.

Особое внимание уделят развитию инфраструктуры для семей с детьми: в 2023–2024 годах в регионе уже открыли 6 площадок «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Мурманске, Североморске, Полярном, Заполярном, Печенге и Алакуртти. До конца года ещё одна появится в Оленегорске-2. Пространства оснащены современным оборудованием для проведения игровых программ, тематическими книгами, развивающими и настольными играми. Семьи могут получить здесь консультации специалистов по различным направлениям, поучаствовать в семейных мероприятиях, лекциях, интерактивах, интересно и с пользой провести время. Их посетили более 26 тысяч человек.

Также в Мурманской области реализуется масса мероприятий для популяризации института семьи и традиционных ценностей, сплочения семей и разнообразия их досуга. В рамках проекта «Большие семейные выходные» уже проведено 311 мероприятий на 213 площадках, в рамках проекта «Семейная осень» – организованы праздничные мероприятия ко Дню отца, Дню матери, Дню многодетной семьи: 265 концертов, торжественных программ, акций и конкурсов.

«Все представленное выше – это не просто задачи и цифры, а забота о будущем нашей области, наших детей. И мы на этом не останавливаемся. Год семьи завершается, а наша работа – продолжается», – подчеркнул глава Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/