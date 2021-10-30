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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.21 12:00

На поддержку школьных спортивных клубов и заполярных баскетболистов выделено 8 миллионов рублей

Региональное Министерство спорта получит 8 млн рублей на поддержку школьных спортивных клубов и заполярных баскетболистов: соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Денежные средства выделены для организации участия спортивной сборной команды Мурманской области по баскетболу в Первенстве России – лиге ДЮБЛ.

В Первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги принимают участие 42 команды со всей страны. В сборную команду региона МБК «Севербаскет» вошел 21 лучший игрок из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, Полярного. Предварительный этап Первенства России группы А проходит в Ессентуках. В заключительной игре северяне одержали победу над командой «Вологжанин» Вологодской области.

Также выделены средства для организации церемонии награждения победителей и призеров зонального этапа Кубка Губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов: напомним, команды-победители в каждом виде спорта – шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол – получат денежные призы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Как сообщает региональное Министерство спорта, масштабное физкультурное мероприятие на Кубок губернатора стартовало в этом году по инициативе главы региона для активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента. Зональный этап прошёл  с 19 по 28 октября в 10 муниципальных образованиях Мурманской. В соревнованиях по четырем видам спорта приняли участие 40 команд и 488 обучающихся. Финальные соревнования будут организованы в Мурманске 5 ноября.

 

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