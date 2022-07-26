На поддержку творческих инициатив северян в областном бюджете в этом году предусмотрено более 50 млн рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в областном бюджете в этом году предусмотрено более 50 млн рублей на поддержку творческих инициатив негосударственных организаций и деятелей культуры. О субсидиях и грантах, на которые могут претендовать северяне, и поддержанных региональным Минкультом креативных проектах на оперативном совещании правительства рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«Грантовая политика Министерства культуры охватывает различные негосударственные субъекты. В регионе предусмотрено 10 видов грантов, рассчитанных как на некоммерческие организации и предпринимателей, так и для частных творцов. Отмечу, что ежегодно объём средств, предусмотренный на гранты в областном бюджете, увеличивается – в этом он вырос на 13%», – отметила министр.

Большая часть конкурсных процедур 2022 года уже завершена, чтобы получатели могли успеть реализовать свои инициативы до конца года. Победителями конкурсов в области искусства и творчества стали 10 независимых творцов, 7 некоммерческих организаций, предлагающих проекты в сфере культуры и еще 8 НКО, организующих деятельность клубных формирований самодеятельного народного творчества. Значимым событием в литературной жизни региона в этом году стало вручение первой Всероссийской Арктической литературной премии имени Маслова, учрежденной губернатором Мурманской области. В рамках грантовой программы также поддержаны два региональных творческих союза – писателей и театральных деятелей. А прямо сейчас продолжается прием ходатайств на одну из старейших форм поощрения юных талантов – литературную премию имени Баёва и Подстаницкого.

Особое внимание в регионе уделяется развитию кинопроизводства. Благодаря губернаторскому гранту для молодых кинематографистов четыре начинающих режиссера и продюсера уже приступили к съемкам короткометражных игровых и документальных фильмов, посвященных Северу и живущим здесь людям. Поддержку из областного бюджета также получил Центр развития кинопроизводства – организация, которая работает над привлечением кинокомпаний в Мурманскую область, продвигая наш регион на международных кинофестивалях и форумах, а также помогает в проведении съёмок на территории Кольского Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство культуры, осенью начнётся заявочная кампания для двух конкурсов. Одна из субсидий направлена на поддержку региональных писателей и поэтов, которые создают произведения, способствующие сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ещё один конкурс рассчитан на кинокомпании – традиционно после окончания съемочного процесса региональная кинокомиссия рассматривает заявки на рибейты, которые покрывают до 30% расходов на съёмки в Мурманской области.

«Системная реализация грантовой программы способствует интеграции негосударственных организаций культуры в реализацию региональной культурной политики, выявлению и поощрению молодых талантливых северян, а также повышению качества культурной жизни и досуга населения Кольского Заполярья», – подчеркнула министр.

Актуальную информацию о действующих мерах поддержки, сроках проведения конкурсов и условиях подачи заявок можно получить на сайте Министерства культуры Мурманской области в разделе «Гранты».