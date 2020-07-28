На подъезде к аэропорту Мурманска будет осуществляться реверсивное движение для всех видов транспорта

Как сообщает «Мурманскавтодор», в связи с проведением работ по устройству верхнего слоя покрытия проезжей части участками средней протяжённостью по 4 км на подъезде к аэропорту города Мурманск (км 0 – км 17+148) будет осуществляться реверсивное движение для всех видов транспорта со средней продолжительностью задержки 15-20 минут, ежедневно - с 28 июля по 3 августа включительно.