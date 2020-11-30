На подъезде к аэропорту Мурманска будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств

С 3 декабря на автодороге Р-21 «Кола» подъезд к аэропорту города Мурманск на участке, примыкающем к границе аэропорта (км 16+900 – км 17+169), будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков.

Изменения в организации дорожного движения необходимы для снижения риска возникновения ДТП и повышения безопасности дорожного движения.