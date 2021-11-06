На подъезде к Териберке появится новый арт-объект

На склоне сопки при въезде в село Териберка идут работы по установке нового арт-объекта. Сооруженная из бревен инсталляция высотой около 6 метров станет символом села и местной туристической достопримечательностью.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, по замыслу дизайнеров, стела объединяет несколько образов. Это и буква «Т» - начальная буква названия села, и хвост ныряющего кита, и очертания человека, который раскинул руки, ощутив неограниченную свободу.

При создании арт-объекта использованы природные материалы - инсталляция сооружена из дерева и стоит на камне. Знак призван вызвать у каждого свои эмоции и в то же время прочно ассоциироваться с Териберкой, передавая здешнюю атмосферу и особенности места.