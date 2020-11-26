На подъезде к Териберке заработало информационное табло
Оно сообщает водителям о сложных погодных условиях и состоянии дороги.
«Информирование является важным аспектом в обеспечении безопасного движения на региональных трассах. Очень часто люди в зимний период выезжали на эту дорогу, не зная, что она переметена. Табло предупредит, если движение дальше невозможно», - рассказал вице-губернатор Юрий Сердечкин.
Табло подключено к источнику бесперебойного питания, а техприсоединение к основной линии электроснабжения планируется уже к следующей неделе.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на дорогах региональной собственности Кольского района уже работают два аналогичных информационных табло. Они установлены на