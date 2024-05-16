На подготовку муниципалитетов к будущей зиме в бюджете Мурманской области предусмотрено 80 млн рублей

Для обеспечения устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и функционирования коммунальной инфраструктуры региона Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области предоставляет субсидию местным бюджетам на подготовку к отопительному периоду. Так, в текущем году средства областного бюджета составляют 80,4 млн рублей, средства местных бюджетов – 11,3 млн рублей.

В Оленегорске планируется выполнить капитальный ремонт магистрального участка тепловой сети, расположенного на территории угольного склада котельной ООО «ТЭС», протяжённостью 210 метров.

В Апатитах восстановят теплоизоляционный слой участков трубопровода в районе дома №10 по улице Козлова.

В Мончегорске на насосной станции будет выполнена замена запорной арматуры, трубопровода обвязки сетевых насосов.

В Минькино планируется замена котла и пластин теплообменных аппаратов в газовой котельной.

На электрокотельной в Зеленоборском также заменят оборудование.

Тепловые сети и сети горячего водоснабжения заменят в Полярном (ТК-119 до дома №9 по улице Лунина), Пушном (улица Ленинградская), Мурмашах (улица Энергетиков), Ёнском (улица Строителей) и Верхнетуломском.

В Лувеньге обновят оборудование на котельной и отремонтируют участок теплосети по улице Площадь Мира.

На сетях электроснабжения также запланирован ряд мероприятий: в Чапоме на электростанции заменят дизель-генераторную установку; в Чаваньге и Колвице запланированы ремонты воздушных линий электропередачи; в Краснощелье будет выполнен ремонт участков воздушных линий электропередач и замена компактной трансформаторной подстанции.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, все работы на сетях и объектах теплоснабжения должны быть завершены к началу отопительного сезона, на сетях и объектах электроснабжения – в середине октября.