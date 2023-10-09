Мурманская область. Арктика (16+)09.10.23 10:00
На подшефной территории в Приморском районе Запорожской области заполярные энергетики подготовили к предстоящей зиме 23 объекта
Специалисты АО «МЭС» выполнили монтаж двух блочно-модульных газовых котельных в Приморске, подготовили к работе в качестве резервных две твердотопливные котельные.
В школах и дошкольных учреждениях района в общей сложности на 19 объектах теплоснабжения заменено 15 котлов, 22 насоса, 110 единиц арматуры и контрольно-измерительных приборов, три электрических щита.
Работы полностью завершены, идёт процесс приёмки, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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