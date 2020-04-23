На погоду в Мурманской области влияет активный циклон

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием западной части активного циклона, смещающегося с юга Урала в северном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер.

Завтра, 24 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, утром и днём местами сильный. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.