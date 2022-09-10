На полигонах Мурманской области отдельный батальон управления армейского корпуса Северного флота провел тактико-специальное учение по связи на местности

В ходе совершения марша в район проведения учения военнослужащие отработали вводные по отражению диверсионных групп условного противника, преодолению зараженных участков местности.

Во время учения военнослужащие занимались развертыванием и свертыванием узлов и линий связи, выполняли учебные задачи и нормативы по связи.

Экипажи радиостанций Р-176 устанавливали каналы радиосвязи в КВ и УКВ диапазонах на дальности до 3000 километров. На мобильном телекоммуникационном комплексе П-243 военнослужащие отработали установку каналов спутниковой связи с обеспечением защищенной видеоконференцсвязи гарантированной стойкости с вышестоящим штабом и подчиненными подразделениями. Экипаж радиорелейной станции Р-419Л1М выполнил установку радиорелейных каналов связи на дальности до 40 километров с обеспечением назначенного числа каналов.

В течение нескольких дней военнослужащие батальона управления армейского корпуса Северного флота развернули полевые узлы связи для организации взаимодействия подразделений в условиях Заполярья и Крайнего Севера.

К учению связистов привлекалось более 100 военнослужащих и 30 единиц техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов радиосвязи на базе грузовых автомобилей высокой проходимости.

Как сообщает пресс-служба СФ, тактико-специальные учения являются основой полевой выучки связистов армейского корпуса Северного флота и обеспечивают комплексное обучение личного состава и подразделений умелым действиям по развёртыванию аппаратных, станций, узлов и линий связи в различных условиях боевой обстановки.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12437565@egNews