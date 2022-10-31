На полигонах Северного флота морские пехотинцы, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции, продолжают подготовку военнослужащих, призванных из запаса в ходе части мобилизации

Особое внимание уделяется занятиям по военно-инженерной подготовке. На таких занятиях мобилизованные изучают различные способы поиска и обнаружения мин и взрывоопасных предметов, обезвреживания их, в том числе и методом подрыва, применение и использование в условиях современного боя различного минно-взрывного вооружения. Призванные из запаса восстанавливают свои навыки и умения, полученные ранее в период прохождения военной службы.

Морские пехотинцы также обучают мобилизованных ведению огня из боевой техники - бронетранспортёров БТР-80, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи, в которых предусматриваются различные варианты тактических действий с переходом от одного вида боя к другому на фоне непрерывно меняющейся обстановки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на полигонах береговых войск Северного флота в Мурманской области продолжается весь комплекс боевой учёбы военнослужащих, призванных из запаса в ходе частичной мобилизации, в том числе практические занятия по тактической, медицинской, инженерной, огневой подготовке, вождению боевых машин, организации связи. В ходе практических занятий мобилизованные восстанавливают навыки, приобретенные в период своей прошлой военной службы, а также совершенствуют своё воинское мастерство с учётом опыта специальной военной операции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12443624@egNews