На полигонах Северного флота мотострелки отрабатывают боевое слаживание отделений во взаимодействии с танками

В Мурманской области на полигонах отдельной мотострелковой бригады Северного флота военнослужащие проходят боевое слаживание в составе отделений.

В суровых зимних условиях Заполярья мотострелки совместно с танковыми подразделениями отрабатывают тактику ведения боя в наступлении в составе отдельных штурмовых групп под прикрытием танков.

Как отмечают руководители занятий, данные тренировки позволяют бойцам увереннее чувствовать себя на поле боя, эффективнее использовать в ходе наступления прикрытие бронированной техники, дают возможность привыкнуть к стрельбе из танковых орудий.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подобные занятия позволяют командирам групп быстро оценивать обстановку и принимать верное решение на ведение боя. Грамотное взаимодействие с танками, артиллерией и другими подразделениями значительно повышает эффективность действий мотострелков в условиях современного боя.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12447067@egNews