На полигонах в Печенгском округе военнослужащие морской пехоты Северного флота совершенствуют навыки боевого применения в условиях современного боя

На полосе морские пехотинцы отрабатывают новые приёмы действий расчётов ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Оттачиваются синхронные действия гранатометчиков при занятии ими выгодных позиций и одновременном открытии огня. Это позволяет увеличить эффективность огневого поражения.

Подготовка морских пехотинцев проходит на специальной полосе препятствий, на которой создана обстановка максимально приближенная к боевой. Активно применяются дымовые шашки, горящие сооружения, ведется стрельба холостыми боеприпасами, применяется имитация разрыва артиллерийских боеприпасов различного калибра. Это помогает выработать психологические навыки и преодолеть страх.

На полосе морские пехотинцы отрабатывают новые приёмы действий расчётов ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Оттачиваются синхронные действия гранатометчиков при занятии ими выгодных позиций и одновременном открытии огня. Это позволяет увеличить эффективность огневого поражения.

Действие гранатометчиков осуществляются при огневой поддержке пулемётных групп.

Данная работа показала свою высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции, благодаря чему уничтожен не один десяток военной техники иностранного производства.

Также на полигонах морской пехоты минометные расчёты выполняют стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу противника. Огонь ведётся из минометов «Поднос» на дальности до 3 тысяч метров.

В ходе тренировок военнослужащие доводят свои действия до автоматизма, совершенствование навыков боевой подготовки проходит под руководством инструкторов, имеющих большой опыт участия в специальной военной операции, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12485050@egNews