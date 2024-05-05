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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.24 09:30

На полигоне отдельного морского инженерного полка Северного флота с военнослужащими саперами были проведены практические занятия

Занятия проводились под руководством опытных офицеров и инструкторов, принимавших участие в специальной военной операции, которые делятся своим бесценным опытом не только с военнослужащими по контракту, но и по призыву.

Инструкторы ознакомили обучаемых с различными типами минно-взрывных устройств, которые противник в ходе специальной военной операции маскирует под предметы быта и обихода. Военнослужащим рассказали про различные виды самодельных взрывных устройств и средств взрывания, применяемые противником.

В ходе тренировки командир водолазного отделения сержант Евгений Уфельман рассказал, что здесь проходят теоретические и практические занятия, но именно в боевых условиях ты получаешь больший опыт и знания, которые в дальнейшем нужно передавать молодёжи.

В 2013 году Евгений призвался на срочную службу в Волжский учебный центр инженерных войск и в дальнейшем по распределению попал в отдельный морской инженерный батальон Северного флота, решил связать свою судьбу с военной службой и подписав контракт.

Во время командировки в зону специальной военной операции сержант Уфельман занимался фортификацией командных пунктов, оборудованием позиций, укрытий.

В ходе практической части занятий военные саперы выполнили ряд учебно-боевых задач по обнаружению и обезвреживанию минно-взрывных устройств. Отдельной темой отрабатывались вопросы по поиску, обнаружению и уничтожению учебных мин, которые ранее были установлены другой учебной группой сапёров.

Как рассказал заместитель командира инженерно-саперного взвода Артем Павловский, «регулярная подготовка и навыки, которые были здесь приобретены, сильно помогли при участии в специальной военной операции, все эти знания я стараюсь передать не только военнослужащим по контракту, которые прибывают к нам в полк, но и военнослужащим по призыву».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, несмотря на длительные командировки и постоянные тренировки на полигонах, дома военнослужащих отдельного морского инженерного полка всегда ждут и поддерживают семьи.

Как рассказала Ирина, жена Евгения Уфельмана, «быть женой военнослужащего психологически тяжело, это постоянные командировки, ненормированный рабочий день, но это гордость, потому что они защищают нас, защищают нашу Родину, военнослужащие - это наша защита».

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511548@egNews

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