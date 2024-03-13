Мурманская область. Арктика (16+)13.03.24 09:30
На полигоне отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота состоялись занятия по вождению боевых машин
В занятиях были задействованы колёсные бронетранспортёры БТР-82А.
В ходе занятий водители отработали приемы маневрирования на скоростных участках, совершенствовали прохождение маршрута в составе колонны на максимально допустимых скоростях.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, на протяжении всего маршрута трассы экипажи следили за тактической обстановкой и преодолели имитационные заграждения, на которых использовались дымовые гранаты и взрывпакеты.
Занятия на полигоне проходили под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом с обучаемыми военнослужащими.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504256@egNews
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