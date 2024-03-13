На полигоне отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота состоялись занятия по вождению боевых машин

В занятиях были задействованы колёсные бронетранспортёры БТР-82А.

В ходе занятий водители отработали приемы маневрирования на скоростных участках, совершенствовали прохождение маршрута в составе колонны на максимально допустимых скоростях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на протяжении всего маршрута трассы экипажи следили за тактической обстановкой и преодолели имитационные заграждения, на которых использовались дымовые гранаты и взрывпакеты.

Занятия на полигоне проходили под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом с обучаемыми военнослужащими.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504256@egNews