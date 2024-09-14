На полигоне ТКО «Экотехнопарка» Мурманской области обнаружили «арбузную бахчу»!

Во время осмотра территории полигона захоронения твёрдых коммунальных отходов в экотехнопарке экологи Мурманского филиала АО «Ситиматик обнаружили «арбузную бахчу».

Вьющееся травянистое растение из семейства тыквенных этим летом укоренилось на поверхности среди органических отходов, дало обильную зелень, отцвело» и на тонкой веточке даже завязался один маленький плод.

Для 69 параллели в Арктике это действительно удивительное и уникальное явление. Летом средняя температура воздуха в Мурманске не превышает 15 градусов. А это именно та граница, ниже которой рост арбуза вообще невозможен. А для того, чтобы появился плод, температура воздух должна быть 28 градусов и выше. Но, либо нынешнее лето в Заполярье выдалось уж очень жарким, либо на полигоне сложился своеобразный микроклимат. Но факт остаётся фактом: арбуз есть и, скорее всего, это первый документально зафиксированный случай, когда в открытом грунте в Арктике вырос арбуз.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», его семена попали на полигон вместе с другими пищевыми отходами.

Ранее на этом же полигоне – были замечены и другие «экзотические» для территорий, расположенных за Полярным кругом растения – кабачки и подсолнечник. Кусты картофеля, кстати, встречаются здесь регулярно.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».