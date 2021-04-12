На получение гранта по программе «Губернаторский стартап» поступило свыше 140 заявок

На предоставление губернаторских стартапов – безвозмездных грантов на поддержку предпринимательских инициатив поступило 143 конкурсных заявки на общую сумму более 120 млн рублей. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис, отметив, что в регионе продолжает действовать целый комплекс мер поддержки бизнеса.

«Задача областной комиссии – внимательно отобрать лучшие проекты, нацеленные на развитие, в том числе туризма в регионе. Такая форма поддержки предпринимателей позволит создавать достойную инфраструктуру и улучшить клиентский сервис», – сказал губернатор.

Соискателями поддержки выступают начинающие и действующие предприниматели – СМСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области. Максимальный размер гранта для одного заявителя составит до 1 млн рублей, также есть возможность получить льготный микрозайм до 1 млн рублей под 4% годовых.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также напомнил, что в Мурманске успешно прошёл полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам мурманчане Анна Попова и Максим Галецкий вошли в число победителей. Путевки в финал от Мурманской области получили идея цифровой лаборатории туризма в МАГУ и проект развития гастротуризма в регионе.