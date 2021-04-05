На полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в Мурманск приедут более 250 лучших представителей туриндустрии

Полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» соберет в столице Заполярья свыше 250 лидеров туристской отрасли. В этом году очные полуфиналы пройдут всего в шести российских городах, в Мурманске – с 8 по 10 апреля.

«Здорово, что Мурманская область – единственный регион в Арктике, который получил право принять полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Развитие туризма в регионе – отдельная задача, конечно, принципиально важно, что мероприятия проходят на нашей территории. Это позволит обменяться опытом и понять, что можно делать для наших компаний, которые работают в этой сфере», – сказал на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Участникам федерального конкурса предстоит защитить собственные проекты в сфере туризма и гостеприимства, а также решить кейсы по развитию арктических территорий. Кроме того, для конкурсантов организована обширная культурная и экскурсионная программы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который стартовал 27 февраля 2021 года. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. По итогам конкурса будут определены финалисты, которые поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях.