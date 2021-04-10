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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.21 14:00

На полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства» подписаны стратегически важные для развития туризма в Мурманской области документы

В рамках регионального полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялось подписание стратегических документов в сфере развития туризма в Мурманской области в новом сезоне 2021 года.

В очно-заочном формате заключен меморандум между Комитетом по туризму Мурманской области, АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» и руководством проекта «Гастрономическая карта России». Стороны договорились оказывать содействие в организации мероприятий по продвижению и популяризации туризма в Мурманской области, в том числе мобильных фестивалей и лабораторий региональной кухни, в целях продвижения знаковых местных блюд, продуктов местного производства и туристского потенциала Мурманской области в сфере сельского, промышленного, экологического и гастрономического туризма.

Одна из ключевых задач – развитие и институционализация арктической кухни. Это отмечено в преддверии запуска первого в стране мобильного приложения в сфере гастрономического туризма «ГИД Гастрономическая карта России». Разработка данного продукта осуществляется при грантовой поддержке Федерального агентства по туризму. По словам автора проекта Екатерины Шаповаловой, очень важно впервые заявить об этом именно в Мурманской области – регионе с одной из лучших практик по интеграции арктической кухни в сферу гостеприимства.

«В этом году при поддержке «Норникеля» мы проводим учебную лабораторию в сфере развития приграничного туризма в Печенгском районе. Таким образом у нас будет ещё больше предприятий питания, которые специализируются на арктической кухне, которую мы активно интегрируем на федеральном уровне», - отметила Екатерина Шаповалова.

Новый мобильный гид призван стать не только доступным сервисом для планирования путешествий по регионам России, но и аналитическим инструментом по формированию рейтинга топ-20 туристических / гастрономических регионов. Рейтинг регионов будет зависеть от представленности региональной кухни во всех категориях сферы гостеприимства.

Ещё один документ, подписанный на торжественном открытии полуфинала конкурса – соглашение с Мурманским арктическим государственным университетом. Опорный вуз и региональный Комитет по туризму планируют реализацию совместных проектов, направленных на подготовку и переподготовку специалистов в сфере туризма, проведение мероприятий в сфере туризма и гостеприимства.

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