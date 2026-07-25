На полуостровах Средний и Рыбачий Мурманской области состоялась всероссийская памятная экспедиция «Десант на Муста-Тунтури»

На территории полуостровов Рыбачий и Средний Мурманской области состоялась восьмая всероссийская мемориальная экспедиция «Десант на Муста-Тунтури». Она посвящена героической обороне Заполярья от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В ней приняли участие энтузиасты-патриоты из разных регионов России, в том числе участники специальной военной операции.

В ходе экспедиции участники провели установку креста на высоте 122 в память о красноармейцах, расстрелянных там 30 июня 1941 года. Проведены строительные работы на обелиске памяти погибших разведчиков отряда капитана Александра Яковлевича Юневича. К обелиску был возложен венок. Приведены в порядок воинские захоронения у высоты Малая Муста-Тунтури.

Участники установили мемориальную доску в память о подвиге отряда разведчиков под командованием дважды Героя Советского Союза Виктора Николаевича Леонова на мысе Крестовый, а также благоустроили памятники воинам-защитникам Заполярья.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экспедиция направлена на изучение истории обороны полуостровов Средний и Рыбачий от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, поиск и популяризацию малоизвестных страниц истории обороны Заполярья, увековечение памяти героев обороны полуостровов Рыбачий и Средний, воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма, любви к Родине и ее истории.

Восьмую всероссийскую мемориальную экспедицию «Десант на Муста-Тунтури» возглавлял ветеран боевых действий в Чечне, десантник Вячеслав Корнеев, она проходила при поддержке командования Северного флота и телекомпании «ВИD».

Фото: https://mil.ru/news/c57c4d83-5cbb-46dc-9edf-19604bcf7e37