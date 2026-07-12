На полуостровах Средний и Рыбачий Мурманской области стартовала всероссийская памятная экспедиция «Десант на Муста-Тунтури»

На территории полуостровов Рыбачий и Средний Мурманской области стартовала восьмая всероссийская мемориальная экспедиция «Десант на Муста-Тунтури». Она посвящена героической обороне Заполярья от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В ней принимают участие энтузиасты-патриоты из разных регионов России, в том числе дети.

В ходе экспедиции участники посетят места захоронения разведчиков отряда Александра Яковлевича Юневича, установят мемориальную доску в память о подвиге отряда разведчиков под командованием дважды Героя Советского Союза Виктора Николаевича Леонова на мысе Немецкий, а также благоустроят памятники воинам-защитникам Заполярья.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, экспедиция направлена на изучение истории обороны полуостровов Средний и Рыбачий от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, поиск и популяризацию малоизвестных страниц истории обороны Заполярья, увековечение памяти героев обороны полуостровов Рыбачий и Средний, воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма, любви к Родине и ее истории.

Восьмую всероссийскую мемориальную экспедицию «Десант на Муста-Тунтури» возглавляет ветеран боевых действий в Чечне, десантник Вячеслав Корнеев, она проходит при поддержке командования Северного флота и телекомпании «ВИD».

Фото: https://mil.ru/news/41f14779-2793-4fdf-8f45-38ccb8ac20b9