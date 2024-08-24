На полуострове Средний очистили от мусора окрестности популярного у туристов водопада

Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области обследовали место недавнего пожара в природном парке «Полуострова Рыбачий и Средний» и навели порядок у границы парка вдоль побережья губы Малой Волоковой в районе ручья и водопада.

Коллектив дирекции собрал и вывез с полуострова Средний более 50 строительных мешков мусора, а также крупногабаритные отходы.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области напоминает жителям и гостям региона: отдохнув на природе, не оставляйте после себя мусор и соблюдайте правила пожарной безопасности. Только так мы можем уберечь хрупкую северную природу и её обитателей.

В случае обнаружения природного пожара в Мурманской области незамедлительно звоните по телефонам: 112, 8 (800) 100-94-00 или 8 (911) 338-61-31.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/