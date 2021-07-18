Загадочные сопки, зеркальные озера, вечные скалы. 17 июля на полуострове Средний прошёл самый северный веломарафон «Муста-Тунтури» в дисциплине кросс-кантри. На старт вышел 161 человек из разных городов Мурманской области и республики Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани.

Участие в испытании выносливости принял и личный состав Главного управления МЧС России по Мурманской области и подчиненных подразделений. Спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России участвовали в обеспечении безопасности участников при прохождении маршрутов велосостязания.

Марафон проводится ежегодно с 2014 года. Маршрут движения проходит вдоль реки Титовка, через хребет Муста-Тунтури по побережью через перевал и обратно. Это сложная трасса с перепадами высот, каменистыми грядами и бродами.

Несмотря на все сложности, сотрудники экстренного ведомства легко преодолели путь.