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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.23 13:00

На пометохранилище бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» проводятся противопаводковые мероприятия

13 апреля сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области посетили площадку проведения работ по рекультивации пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» в рамках реализации мероприятий национального проекта «Экология».

В связи с началом периода активного снеготаяния на объекте проводится комплекс противопаводковых мероприятий. Осуществляется вывоз накопленного за зиму снега, оборудуется траншея для отвода талых вод.

На объект произведена поставка гофрированных труб для оборудования системы мониторинга грунтовых вод, а также завезены дополнительные объемы песчано-гравийной смеси для отсыпки карт пометохранилища. Фундамент дополнительного блока очистки полностью подготовлен к установке оборудования, поставка которого ожидается в мае-июне текущего года.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, 12 апреля площадку пометохранилища посетили представители компании-производителя очистных сооружений ООО «Элита Санкт-Петербург» в целях осмотра и проверки работоспособности оборудования комплекса очистных сооружений «БИОГАРД».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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