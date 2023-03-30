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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 11:30

На пометохранилище бывшей птицефабрики «Снежная» завершена подготовка площадки для дополнительного блока очистки

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Александра Амирова проверила текущую стадию работ по рекультивации помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» в рамках национального проекта «Экология».

Реализация мероприятия осуществляется за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

«В настоящее время на объекте завершена подготовка площадки для дополнительного блока очистки, а именно разработка грунта под фундамент, установка армокаркаса и залитие фундамента», – отметила заместитель министра.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в мае-июне текущего года ожидается поставка дополнительного оборудования для очистных сооружений. На зимний период оборудование очистных сооружений «БИОГАРД» законсервировано, проведены мероприятия по очистке угольных фильтров, на объекте продолжаются работы по завозу песчано-гравийной смеси для отсыпки карт пометохранилища.

Александра Амирова в ходе осмотра объекта провела рабочее совещание с заместителем руководителя проекта АО «Группа Компаний «ЕКС» Сергеем Рассказовым, где обсуждались вопросы дальнейшей реализации проекта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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