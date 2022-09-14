На Поморской набережной Колы прошёл фестиваль молодежных субкультур

Четвёртый фестиваль молодёжных субкультур впервые прошёл на новой площадке – Поморской набережной в Коле. Проект набережной вошёл в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства 2021 года. Осенняя версия полюбившегося северянам мероприятия объединила более 200 участников различных соревнований и более 600 зрителей.

Фестиваль проводится в Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса с 2021 года. В спортивную часть программы включаются такие популярные среди молодёжи виды спорта, как скейтбординг, BMX и трюковый самокат. Традиционно популярностью среди участников и зрителей пользуется и фестивальная сцена, на которой проводятся дэнс-баттлы. На этот раз порядка 80 танцоров, приехавших из разных точек области, показали своё мастерство в рамках мероприятия.

В рамках осенней версии к этим состязаниям добавились новые площадки: стритбол и пляжный волейбол. Несмотря на дождь, заполярные спортсмены боролись за звания лучших на пределе возможностей. На кону были весомые денежные призы: общих фонд фестиваля составил более 280 тысяч рублей.

Региональное Министерство информационной политики сообщает, что, как и в предыдущие разы, для участников и зрителей работали разноплановые площадки. Северян ждала тактическая игра «Лазертаг», гигантская дженга, зона PlayStation и школа диджеинга, где можно было свести и записать собственный трек. Также на Поморской набережной в этот день были установлены специальные шатры, в которых проводились различные лекции, мастер-классы и показы «Добро.Кино».

Организаторами фестиваля молодёжных субкультур выступили Министерство спорта Мурманской области и АНО «СпортКульт51».

Фото: https://gov-murman.ru