На Поморской набережной Колы состоялся фестиваль пляжного волейбола

В Коле на Поморской набережной провели фестиваль пляжного волейбола. На протяжении трёх дней за победу боролись 37 команд. Это представители Мурманска, Североморска, Апатитов, Кандалакши, а также Кольского, Терского и Печенгского муниципальных округов.

Среди юношей до 18 лет победу одержали Владислав Джулакидзе и Максим Леонтьев. Серебряными призёрами стали Дмитрий Колечков и Савелий Захаров. «Бронзу» завоевали Дмитрий Самусик и Александр Волошко.

Среди девушек до 18 лет лучшими стали Ульяна Ткаченко и Валерия Петрова. На втором месте Мирославна Балашова и Татьяна Шипова. На третьем – Карина Ровкина и Полина Кисиленко.

Среди женских команд победили Ирина Воронина и Александра Савельева. Вторыми стали Любовь Гордеева и Кристина Петрова, бронзу взяли Валерия Лебедева и Влада Куракина.

Среди мужских команд на первом месте Рубен Авджян и Илья Одинцов. На втором месте Егор Горин и Антон Малыш. На третьем месте Савелий Гордеев и Ростислав Джулакидзе.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, пляжный волейбол быстро набирает свою популярность: в Мурманской области соревнования проводят ежегодно, начиная с 2010 года. Увеличивается количество участников: с 2023 года их стало больше на 13 команд.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550415/#&gid=1&pid=7