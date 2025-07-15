На Поморской набережной Колы состоялся фестиваль пляжного волейбола
В Коле на Поморской набережной провели фестиваль пляжного волейбола. На протяжении трёх дней за победу боролись 37 команд. Это представители Мурманска, Североморска, Апатитов, Кандалакши, а также Кольского, Терского и Печенгского муниципальных округов.
Среди юношей до 18 лет победу одержали Владислав Джулакидзе и Максим Леонтьев. Серебряными призёрами стали Дмитрий Колечков и Савелий Захаров. «Бронзу» завоевали Дмитрий Самусик и Александр Волошко.
Среди девушек до 18 лет лучшими стали Ульяна Ткаченко и Валерия Петрова. На втором месте Мирославна Балашова и Татьяна Шипова. На третьем – Карина Ровкина и Полина Кисиленко.
Среди женских команд победили Ирина Воронина и Александра Савельева. Вторыми стали Любовь Гордеева и Кристина Петрова, бронзу взяли Валерия Лебедева и Влада Куракина.
Среди мужских команд на первом месте Рубен Авджян и Илья Одинцов. На втором месте Егор Горин и Антон Малыш. На третьем месте Савелий Гордеев и Ростислав Джулакидзе.
Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, пляжный волейбол быстро набирает свою популярность: в Мурманской области соревнования проводят ежегодно, начиная с 2010 года. Увеличивается количество участников: с 2023 года их стало больше на 13 команд.
Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550415/#&gid=1&pid=7