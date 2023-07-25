На Поморской набережной Колы состоялся фестиваль, приуроченный к 100-летию отечественного волейбола

В Коле состоялся фестиваль пляжного волейбола, приуроченный к юбилею одного из самых популярных видов спорта в России. Местом проведения выбрана Поморская набережная города.

В первый соревновательный день состязались 9 женских команд по пляжному волейболу, во второй – лучших определяли среди 15 мужских коллективов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по результатам фестиваля первые места заняли мурманчанка Любовь Гордеева и Екатерина Втюрина из Кандалакши. «Серебро» – у представительниц Кольского района Ирины Ворониной и Александры Савельевой. «Бронзу» завоевали Александра Ермакова из Мурманска и Кристина Петрова из Североморска. Среди мужчин победу одержали мурманчане Савелий Гордеев и Виктор Петров. Серебряными призёрами соревнований стали Виктор Петров и Яромир Насрулаев из Североморска. На третьем месте – Егор Горин и Андрей Еремкин из Никеля.

Фото: https://gov-murman.ru