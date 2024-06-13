На Поморской набережной в Коле пройдёт большой спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Олимпийскому дню
Одним из ключевых событий программы развития массового спорта в нашей стране является Всероссийский Олимпийский день. Он проводится ежегодно с 1990 года во всех регионах России.
15 июня на Поморской набережной в Коле состоится торжественное открытие Олимпийского дня. В церемонии примет участие серебряный призер ХХVIII летних Олимпийских игр Лариса Круглова.
Каждое мероприятие Олимпийского дня имеет свой уникальный формат. В программе Праздника спорта детский легкоатлетический забег, пляжный волейбол, соревнования на беговелах и самокатах, уличный футбол, мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и управлению сноукайтинга, интерактивные игры «МЕГА хоккей» и «МЕГА волейбол», интерактивные площадки для юных северян. Все участники получат дипломы и памятные сувениры с символикой этого спортивного события.
Динамичным и зрелищным завершением праздника на Поморской набережной станет IV пижамный легкоатлетический забег «Сон в Олимпийскую ночь». Старт его будет дан в 0.00 16 июня.
Министерство спорта Мурманской области публикует подробное расписание мероприятий:
14.00 - торжественное открытие;
14.15 - «Разминка с чемпионом»;
14.20 - детский легкоатлетический забег;
14.30 - работа интерактивных площадок:
- игры «МЕГА хоккей» и «МЕГА волейбол»;
- мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и управлению сноукайтинга;
- заезды на беговелах и самокатах;
- уличный футбол;
11.00 - 16.00 - пляжный волейбол;
16.00 - церемония награждения;
23.00 - регистрация на пижамный забег «Сон в Олимпийскую ночь»;
00.00 - старт пижамного забега «Сон в Олимпийскую ночь».
Фото: https://gov-murman.ru