На Поморской набережной в Коле пройдёт большой спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Олимпийскому дню

Одним из ключевых событий программы развития массового спорта в нашей стране является Всероссийский Олимпийский день. Он проводится ежегодно с 1990 года во всех регионах России.

15 июня на Поморской набережной в Коле состоится торжественное открытие Олимпийского дня. В церемонии примет участие серебряный призер ХХVIII летних Олимпийских игр Лариса Круглова.

Каждое мероприятие Олимпийского дня имеет свой уникальный формат. В программе Праздника спорта детский легкоатлетический забег, пляжный волейбол, соревнования на беговелах и самокатах, уличный футбол, мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и управлению сноукайтинга, интерактивные игры «МЕГА хоккей» и «МЕГА волейбол», интерактивные площадки для юных северян. Все участники получат дипломы и памятные сувениры с символикой этого спортивного события.

Динамичным и зрелищным завершением праздника на Поморской набережной станет IV пижамный легкоатлетический забег «Сон в Олимпийскую ночь». Старт его будет дан в 0.00 16 июня.

Министерство спорта Мурманской области публикует подробное расписание мероприятий:

14.00 - торжественное открытие;

14.15 - «Разминка с чемпионом»;

14.20 - детский легкоатлетический забег;

14.30 - работа интерактивных площадок:

- игры «МЕГА хоккей» и «МЕГА волейбол»;

- мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и управлению сноукайтинга;

- заезды на беговелах и самокатах;

- уличный футбол;

11.00 - 16.00 - пляжный волейбол;

16.00 - церемония награждения;

23.00 - регистрация на пижамный забег «Сон в Олимпийскую ночь»;

00.00 - старт пижамного забега «Сон в Олимпийскую ночь».

Фото: https://gov-murman.ru