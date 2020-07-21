На портал «Наш Север» чаще всего поступают жалобы на качество услуг в жилищно-коммунальной сфере

Анализ обращений, поступивших на региональный портал «Наш Север», показал, что наибольшее количество нареканий северян вызывают качество услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, состояние автомобильных дорог и неубранный мусор.

Как напомнил министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко, через сервис народного контроля принимаются сообщения от жителей всех населенных пунктов области по 59 категориям из таких разделов, как здравоохранение, образование, торговля, благоустройство, коронавирус, транспорт и дороги, проблема ЖКХ, брошенная машина, неубранный мусор и снег и других.

За последнюю неделю на информационный портал поступило более 40 сообщений. Треть писем северян касаются проблем жилищно-коммунального хозяйства, 20% обратившихся недовольны качеством дорог, столько же – уборкой мусора.

Профильное министерство анализирует также сроки и качество отработки запросов в муниципалитетах региона. За первое полугодие 2020 года рейтинг решенных вопросов возглавили ЗАТО Александровск (88%), Печенгский район (87%) и Кировск с подведомственной территорией (86%).

Статистика показывает, что в числе лучших муниципальных образований области по срокам подготовки ответов заявителям – Кольский и Кандалакшский районы, на третьем месте – Полярные Зори. На устранение замечаний исполнителям этих муниципалитетов требуется 4, 5 и 6 дней соответственно. При этом средний срок рассмотрения и решения поступившего сообщения – 15 суток.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на портале «Наш Север» активные граждане принимают участие в голосовании за проекты благоустройства городской среды, также в разделе «Инициатива» принимаются предложения, например, по градостроительным вопросам. На сайте доступна «Карта работ», где пользователи в режиме онлайн могут узнать о ремонте дорог, инженерных сетей, газопроводов и систем коммунальной инфраструктуры региона с указанием сроков начала и окончания работ.

Информационный портал Мурманской области «Наш Север» создан в августе 2019 года для улучшения качества жизни и облика городов и поселков через активное вовлечение местных жителей. На сегодняшний день число зарегистрированных пользователей сайта составляет почти девять тысяч.