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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.20 17:30

На портал «Наш Север» за неделю поступило более 120 сообщений северян

На портал общественного мнения «Наш Север» от жителей Мурманской области за последнюю неделю поступило более 120 сообщений. 40% жалоб касаются брошенных автомобилей.

Брошенные машины занимают полезную дворовую площадь, являются помехой движения транспорта, затрудняют уборку территории, нарушают архитектурный облик городов и посёлков. Через удобный сервис «Наш Север» жители области могут сообщить о своей проблеме, выполнив определенный алгоритм действий.

«Чтобы сообщить о брошенном автомобиле и иной проблеме, необходимо пройти регистрацию на портале «Наш Север» или зайти через учетную запись сервиса «Госуслуги». В разделе «Сообщения» на стартовой странице нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму», – напоминает руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Как отмечают в ЦУРе, сообщения от северян также поступают в категориях «Проблема ЖКХ» и «Благоустройство». Так, за минувшую неделю получено по 35 и 16 сообщений соответственно. Кроме того, жители Заполярья обращаются по темам «Холодно/слишком жарко в квартире» и «Необходимо снести ограждение/сгоревшую постройку». При этом об отсутствии отопления за последнюю неделю жалобы не поступали.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, информационный портал Мурманской области «Наш Север» разработан в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Сервис народного контроля создан, чтобы улучшить качество жизни, облик городов и поселков через активное вовлечение местных жителей.

 

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