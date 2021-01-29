На портале госуслуг появится сервис, упрощающий запись на вакцинацию от коронавируса

С 1 февраля на Едином портале государственных услуг появится новый специализированный сервис для того, чтобы записаться на вакцинацию стало ещё проще. С 29 января возможны временные технические трудности. Администраторы «Госуслуг» приносят извинения за возможные неудобства и в случае временных проблем при записи просят отнестись к этому с пониманием.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на работу регионального портала здравоохранения Мурманской области технические особенности портала «Госуслуги» не повлияют.