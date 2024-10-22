На портале госуслуг запустили сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей

Сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей появился на портале «Госуслуги», сообщает РИАН, ссылаясь на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«На портале госуслуг запущен сервис оказания услуг для многодетных семей. Особенность сервиса — услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно по принципу «жизненной ситуации», — подчеркнули там.

Отмечается, что уже сейчас можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Им можно воспользоваться для приобретения карты лояльности в некоторых торговых сетях. В будущем сервис планируется расширить — так, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребёнка и ежемесячную социальную выплату на детей.

Кроме того, без дополнительных визитов и запросов можно будет получить социальную выплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой, ежемесячные денежные выплаты на проезд многодетным семьям. Также семьям будут приходить адресные уведомления.

Расширится и перечень льгот, которые многодетные семьи смогут получить по электронному удостоверению, показав QR-код из приложения «Госуслуги».

«Главное его отличие заключается в том, что это удобство получения просто по нажатию кнопки через портал госуслуг. И его сложно потерять, потому что удостоверение в цифровом виде находится внутри мобильного телефона», — сказал он.

В аппарате вице-премьера объяснили, что программа по применению QR-кода для подтверждения статуса многодетной семьи началась с предоставления льгот на посещение музеев. В будущем она будет расширена на другие учреждения культуры, например театры. А также зоопарки и дополнительные государственные, муниципальные и коммерческие виды услуг.

Там уточнили, что электронное удостоверение можно использовать так же, как и бумажное. Но у нового формата есть ряд существенных преимуществ. Удостоверение всегда находится под рукой, в смартфоне. QR-кодом можно делиться с другими членами семьи, в отличие от бумажного документа, который может использовать только его владелец.