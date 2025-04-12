На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт

Как ранее уже сообщалось, с 1 апреля 2025 года пользователи портала «Госуслуги» могут проверить все сим-карты, зарегистрированные на их имя, и заблокировать лишние номера с помощью нового сервиса «Сим-карты».

Отметим, что перевод государственных услуг в цифровой вид и повышение кибербезопасности россиян – приоритеты национального проекта «Экономика данных».

Цель сервиса – уменьшить количество преступлений с использованием незаконно оформленных номеров. Проверив свои договоры с мобильными операторами, пользователи портала могут убедиться, что на их имена не зарегистрированы «серые» сим-карты.

Чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов, были также введены ограничения по количеству номеров на одного человека: для граждан РФ - не более 20 номеров с 1 ноября 2025 года, для иностранцев - не более 10 номеров с 1 июля 2025 года.

При превышении лимита обслуживание по всем номерам будет приостановлено.

В случае, если номеров много, они не актуальны или подозрительны пользователь госуслуг может либо приостановить договор, чтобы обратиться к оператору для выяснения обстоятельств, либо расторгнуть его связи, подав заявление оператору на госуслугах. Предварительно нужно будет погасить задолженность, если она есть.

В правилах заключения договоров связи при этом ничего не меняется.